***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:46
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002337
BIST
12:282.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:2813,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0263
|Açılış
|: 13,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
12:2815,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0221
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:28827,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 9,27
|Açılış
|: 827,47
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:26
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.303.493
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.397.532
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,04
|47.526.379
|% 9,09
|
|PKENT
|640,80
|1.066.291
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|19.784.831
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,24
|7.144.638
|% -8,10
|
|THYAO
|29,70
|3.358.265.894
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,81
|938.124.674
|% -0,51
|
|TUPRS
|193,60
|724.637.647
|% -1,02
|
|EREGL
|28,30
|617.960.637
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|499.871.706
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,04
|499.871.706
|% 0,75
|
|THYAO
|29,70
|3.358.265.894
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,81
|938.124.674
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,34
|169.507.593
|% -0,85
|
|PETKM
|8,19
|372.380.412
|% -0,73
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6145
|13,6223
|% 0,19
|
|Euro
|15,4850
|15,4969
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,4522
|18,5448
|% 0,14
|
|Frank
|14,7143
|14,8030
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6179
|3,6361
|% 0,16
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|18,92
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,49
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.464
|5.601
|77,60
|
|Yarım
|2.641
|2.709
|37,54
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|-1,56
|