***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 15:03
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012622
BIST
15:152.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:1514,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:1516,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0517
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:15933,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,88
|Açılış
|: 933,81
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.658.596
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.584.058
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.229.107
|% 9,95
|
|ALKA
|29,36
|27.582.007
|% 9,31
|
|PKENT
|232,40
|8.442.162
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.247.939
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,50
|16.282.475
|% -8,09
|
|ISYAT
|3,77
|65.997.099
|% -7,82
|
|KRDMD
|15,91
|2.604.483.562
|% 3,78
|
|THYAO
|28,08
|1.513.111.713
|% -0,07
|
|EREGL
|33,78
|1.329.655.591
|% 0,84
|
|GARAN
|12,06
|1.093.984.936
|% -0,90
|
|SISE
|14,23
|837.085.853
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,27
|391.745.951
|% -2,99
|
|KRDMD
|15,91
|2.604.483.562
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,94
|581.471.387
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,25
|475.955.211
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.093.984.936
|% -0,90
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8505
|14,8630
|% 0,23
|
|Euro
|16,3415
|16,3967
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,5712
|19,6693
|% 0,15
|
|Frank
|15,9121
|16,0080
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9501
|3,9699
|% 0,13
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,38
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,11
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.166
|6.320
|73,93
|
|Yarım
|2.980
|3.057
|35,77
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|17,88
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,03
|