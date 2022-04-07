***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 16:18
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017111
BIST
17:472.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,60
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:4714,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:4716,1131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0797
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:47917,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,64
|Açılış
|: 917,28
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,51
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KLKIM
|20,50
|138.294.676
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|80.800.085
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.205.712
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.463.345
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.797.536
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.480.762
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|75.825.722
|% -4,72
|
|BOBET
|4,43
|74.407.961
|% -3,49
|
|MIPAZ
|5,89
|11.278.474
|% -3,28
|
|THYAO
|35,42
|3.458.740.253
|% 2,31
|
|GARAN
|12,61
|2.362.142.172
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,78
|2.008.111.220
|% 2,00
|
|ASELS
|26,02
|1.806.411.437
|% 1,88
|
|SISE
|16,71
|1.716.637.667
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,34
|1.626.329.015
|% 4,08
|
|ODAS
|2,08
|645.104.033
|% 0,48
|
|AKBNK
|8,00
|1.583.767.166
|% 4,03
|
|GARAN
|12,61
|2.362.142.172
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,57
|356.729.372
|% 0,78
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7404
|14,7479
|% 0,29
|
|Euro
|16,0971
|16,1122
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,2062
|19,3025
|% 0,20
|
|Frank
|15,7413
|15,8361
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9178
|3,9375
|% 0,20
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,27
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|
Seans Raporu
17:45
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17:59AVOD
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17:57
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17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de