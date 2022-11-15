***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:17
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079970
BIST
12:364.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 16,10
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:3618,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:3619,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1421
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:361.061,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.061,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|670.299.100
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|37.765.535
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.501.712
|% 9,92
|
|BRLSM
|22,18
|145.747.730
|% 9,80
|
|MNDRS
|9,91
|162.409.416
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|580.393.035
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|179.548
|% -6,73
|
|BNTAS
|6,30
|47.650.084
|% -5,41
|
|GZNMI
|50,10
|140.839.824
|% -5,11
|
|THYAO
|109,40
|5.751.079.657
|% -0,27
|
|ASELS
|41,60
|3.523.214.014
|% -0,24
|
|EREGL
|36,84
|3.088.025.531
|% -1,34
|
|ODAS
|11,58
|2.986.278.877
|% -2,61
|
|PETKM
|14,87
|2.714.542.923
|% -2,56
|
|ALBRK
|2,77
|718.067.019
|% 8,63
|
|ODAS
|11,58
|2.986.278.877
|% -2,61
|
|EKGYO
|5,54
|1.357.219.917
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,26
|530.960.259
|% -2,16
|
|ISCTR
|9,23
|1.899.798.571
|% -0,32
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6140
|% 0,06
|
|Euro
|19,3451
|19,3557
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,9458
|22,0559
|% 0,65
|
|Frank
|19,6968
|19,8155
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,29
|
|Cumhuriyet
|7.065
|7.165
|44,00
|
|Tam
|7.044
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.421
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,03
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,64
|