***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:21
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080769
BIST
14:094.589
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -79,06
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0918,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0919,2633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0697
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2464
14:091.055,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.055,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MEGAP
|6,49
|67.197.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.197.984
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|129.964.836
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.485.337
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.902.892
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.936.548
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.254.745.722
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|872.008.829
|% -9,97
|
|KERVN
|1,06
|1.702.996
|% -9,40
|
|BARMA
|102,60
|52.870.909
|% -7,73
|
|THYAO
|107,90
|7.898.213.742
|% 3,15
|
|EREGL
|37,88
|4.368.795.181
|% 2,27
|
|KONTR
|204,80
|3.469.826.043
|% -5,01
|
|ASELS
|40,86
|3.345.018.913
|% 2,56
|
|VAKBN
|9,63
|2.337.084.592
|% -6,41
|
|EKGYO
|5,54
|1.500.352.357
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|813.160.645
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,63
|2.337.084.592
|% -6,41
|
|HALKB
|9,83
|2.307.743.235
|% -4,38
|
|SKBNK
|2,28
|503.284.299
|% -3,39
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6244
|% 0,19
|
|Euro
|19,2531
|19,2633
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,0030
|22,1134
|% -0,38
|
|Frank
|19,5320
|19,6496
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,19
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-11,78
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.019
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|-0,95
|
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