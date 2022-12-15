***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:43
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087523
BIST
15:335.140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 73,98
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.140
15:3318,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:3319,8227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0767
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:331.066,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,51
|Açılış
|: 1.066,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:31
|EPLAS
|28,82
|35.540.014
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.943.832
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.488.129
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.752.832
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.044.051
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,25
|381.898.185
|% -9,26
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,33
|202.139.056
|% -7,51
|
|THYAO
|139,60
|5.357.734.453
|% 1,90
|
|ASELS
|57,40
|5.154.823.830
|% 1,77
|
|ENKAI
|25,58
|4.034.795.258
|% 9,79
|
|ISCTR
|12,02
|3.958.982.256
|% 7,61
|
|EKGYO
|7,83
|3.858.731.253
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,83
|3.858.731.253
|% -1,51
|
|SKBNK
|2,86
|1.364.292.570
|% 5,15
|
|ISCTR
|12,02
|3.958.982.256
|% 7,61
|
|VAKBN
|11,10
|2.597.649.511
|% 4,62
|
|YKBNK
|11,76
|2.651.539.716
|% 5,76
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6399
|18,6466
|% 0,13
|
|Euro
|19,8043
|19,8182
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,9102
|23,0251
|% -0,72
|
|Frank
|20,0151
|20,1356
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,09
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,36
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,53
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.201
|7.249
|-79,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,01
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 65 artarak (% 1.91 ) 5, 538
-
15:44XU100
Endeks 5, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 80, 472.00 milyon TL de
-
15:44VKING
Yüzde 7.90 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 287 adet işlem
-
15:39XU100
Endeks 5, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 79, 550.00 milyon TL de
-
15:38YGYO
Yüzde 5.10 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 467, 303 adet işlem