***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:10
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099236
BIST
12:245.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -39,78
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:2418,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:2420,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0462
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:241.132,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.132,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:22
|EUHOL
|2,32
|57.399.299
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.117.656
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.255.377
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|99.951.660
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.523.596
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|251.203.687
|% -8,95
|
|POLTK
|1.974,80
|35.473.459
|% -7,94
|
|BFREN
|4.780,00
|106.335.511
|% -7,13
|
|THYAO
|136,80
|3.147.258.972
|% -1,16
|
|ASELS
|59,45
|2.940.063.838
|% 0,59
|
|EREGL
|39,84
|2.828.423.074
|% 0,05
|
|KRDMD
|18,87
|2.404.242.894
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,88
|2.111.776.303
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.111.776.303
|% 1,72
|
|KRDMD
|18,87
|2.404.242.894
|% 0,43
|
|YKBNK
|10,05
|1.141.936.333
|% -0,69
|
|KATMR
|2,34
|251.203.687
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,85
|236.920.865
|% 0,35
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7782
|% 0,04
|
|Euro
|20,1783
|20,1866
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7768
|22,8910
|% -0,05
|
|Frank
|20,3223
|20,4447
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,11
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,61
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.663
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.722
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,37
|