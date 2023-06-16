***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 14:13
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159404
BIST
14:135.541
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 45,57
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1323,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0259
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1325,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0745
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:131.495,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.495,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PRKME
|17,60
|36.678.399
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|41.914.751
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|70.548.627
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.046.840
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.399.165
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.198.537
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.233.767
|% -9,95
|
|METUR
|5,79
|95.865.483
|% -7,21
|
|IDEAS
|32,54
|34.212.552
|% -6,60
|
|THYAO
|184,60
|4.171.772.184
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,03
|2.447.008.375
|% 0,31
|
|ISCTR
|13,77
|1.461.422.592
|% -0,22
|
|SASA
|55,65
|1.351.627.274
|% -1,15
|
|SAHOL
|43,56
|1.216.388.507
|% 3,17
|
|YKBNK
|13,03
|2.447.008.375
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,39
|1.037.030.843
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,77
|1.461.422.592
|% -0,22
|
|ZOREN
|2,97
|184.020.612
|% -1,98
|
|KLGYO
|3,01
|150.944.567
|% 4,51
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6660
|23,6718
|% 0,10
|
|Euro
|25,9221
|25,9269
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1979
|30,3494
|% 0,14
|
|Frank
|26,4426
|26,6019
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2925
|6,3240
|% 0,05
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,82
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.795
|10.062
|74,61
|
|Yarım
|4.811
|4.894
|10,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.447
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,27
|18,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|-0,21
|
Seans Raporu
14:09
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