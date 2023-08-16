***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2023 15:05
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185983
BIST
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16:317.681
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,32
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3127,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0087
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3129,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0652
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:311.656,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.656,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0590
|27,0654
|% 0,03
|
|Euro
|29,5556
|29,5719
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3621
|34,5344
|% 0,36
|
|Frank
|30,6664
|30,8512
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1945
|7,2306
|% 0,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,10
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-20,00
|
|Tam
|11.085
|11.154
|-30,00
|
|Yarım
|5.559
|5.603
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|0,06
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,15
|
Seans Raporu
16:31
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16:46FADE
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
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16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
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16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem
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16:44GESAN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 430, 084 adet işlem