***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 11:00
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220815
BIST
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13:008.061
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,67
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
13:0028,9026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0031,7299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0522
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7126
13:001.894,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.894,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.585.317
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.228.495
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.126.141
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.142.323
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,25
|4.195.562.135
|% -1,44
|
|SASA
|50,10
|2.424.794.227
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,50
|2.132.668.226
|% 0,32
|
|EREGL
|41,28
|1.415.051.442
|% 0,54
|
|AKBNK
|33,94
|1.400.696.133
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|368.984.576
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,40
|1.338.631.794
|% 0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,18
|1.223.867.843
|% 0,09
|
|HEKTS
|22,64
|1.127.561.341
|% 2,91
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8834
|28,9026
|% -0,01
|
|Euro
|31,7109
|31,7299
|% -0,16
|
|Sterlin
|36,5591
|36,7424
|% -0,06
|
|Frank
|32,8570
|33,0549
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,03
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|937,68
|939,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,87
|1.052,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,31
|82,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,91
|2.038,10
|% 0,66
|