***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 10:35
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225196
BIST
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11:417.614
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -134,46
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:4129,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0616
En Düşük
28,9161
11:4131,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0501
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:411.850,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.850,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:41
|EDIP
|20,60
|180.799.300
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.106.344
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.206.519
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|AKSUE
|25,00
|26.344.164
|% 7,11
|
|LIDER
|45,36
|76.336.263
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.331.967
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,16
|28.499.705
|% -8,87
|
|SASA
|44,02
|2.342.482.077
|% -7,91
|
|CATES
|87,85
|3.186.104.563
|% 5,08
|
|SASA
|44,02
|2.342.482.077
|% -7,91
|
|THYAO
|243,90
|1.935.151.339
|% -2,05
|
|AKBNK
|36,82
|1.821.741.036
|% -1,13
|
|YKBNK
|20,42
|1.592.800.751
|% 0,89
|
|YKBNK
|20,42
|1.592.800.751
|% 0,89
|
|EKGYO
|7,20
|485.648.523
|% -2,70
|
|ISCTR
|22,50
|1.468.954.940
|% 0,36
|
|MOBTL
|4,90
|276.659.821
|% 4,26
|
|SASA
|44,02
|2.342.482.077
|% -7,91
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0524
|29,0616
|% 0,22
|
|Euro
|31,3724
|31,3841
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,2859
|36,4679
|% -0,14
|
|Frank
|33,0304
|33,2294
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,21
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|930,78
|932,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,21
|977,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,75
|72,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,09
|1.982,34
|% 0,66
|