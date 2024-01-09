***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 16:22
***IDEAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDEAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236339
BIST
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16:387.752
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -67,05
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3829,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0724
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3832,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0238
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:381.963,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,11
|Açılış
|: 1.963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BURCE
|148,50
|123.492.461
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.370.706
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.462.478
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.713.828
|% -9,96
|
|EBEBK
|64,55
|263.863.204
|% -8,44
|
|FLAP
|11,17
|140.954.149
|% -8,07
|
|CVKMD
|387,25
|312.404.152
|% -6,97
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,30
|9.013.030.826
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,40
|6.439.218.244
|% 0,40
|
|YKBNK
|22,70
|6.249.598.593
|% 3,18
|
|AKBNK
|41,02
|4.718.740.380
|% 1,43
|
|GARAN
|61,95
|2.950.013.211
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.249.598.593
|% 3,18
|
|ISCTR
|25,40
|6.439.218.244
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,06
|1.793.536.966
|% 1,51
|
|VAKBN
|15,45
|2.536.431.641
|% 3,69
|
|HLGYO
|2,63
|399.070.618
|% 7,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9429
|% 0,24
|
|Euro
|32,7751
|32,7880
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9608
|38,1512
|% -0,05
|
|Frank
|35,0218
|35,2328
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|941,28
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,33
|989,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,32
|2.037,64
|% 0,66
|