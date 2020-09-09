***IDEAS* *DGATE* *FORMT* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.09.2020 16:36
***IDEAS******DGATE******FORMT******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, DGATE, FORMT, IDEAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ÇESAN ÇELIK HASIR VEPANEL ÇIT SANAYI ANONIM SIRKETI 14.113,440
DGATE 2 DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. E INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 750.000,000
FORMT 3 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E FILIZ KUMRU 59.060,900
IDEAS 4 IDEALIST DANISMANLIK A.S. E HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 264.241,000
IDEAS 5 IDEALIST DANISMANLIK A.S. E SEYITLER KIMYA SAN.A.S. 115.212,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874186
BIST