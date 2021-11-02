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***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

02.11.2021 10:56



***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.825
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.11.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
8.825
Beher Pay Fiyatı
93,50
Toplam Tutar
825.137,50
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
39.712,50 TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni Yatırımlarda Değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. şirketimiz iştiraki İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü Alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz iştiraki FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.'nin 58.825.-TL sermayesinin %15'ini temsil eden 8.825,00 TL nominal değerde, payların 825.137,50 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973910


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HEDEF 3,77 85.287.322 % 9,91  
DOBUR 64,35 6.942.062 % 9,91  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
ERBOS 119,40 75.298.202 % 6,89  
ZRGYO 2,35 52.262.110 % 6,82  
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Altın Ons 1.794 1.794 0,86  
Altın Gr. 550 550 0,49  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,99 24,03 -0,04  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,01  
B. Petrol 84,94 84,94 0,23  
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