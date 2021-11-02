***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıFTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyetiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.825İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.11.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı8.825Beher Pay Fiyatı93,50Toplam Tutar825.137,50Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,004Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı39.712,50 TL KarVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni Yatırımlarda Değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıİDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. şirketimiz iştiraki İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü Alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz iştiraki FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.'nin 58.825.-TL sermayesinin %15'ini temsil eden 8.825,00 TL nominal değerde, payların 825.137,50 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973910BIST