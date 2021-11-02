***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
02.11.2021 10:56
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Vardır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
FINTABLES BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
75.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.11.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
21.429
Beher Pay Fiyatı
53,30
Toplam Tutar
1.142.165,70
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
28,57
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,005
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
942.165,70 TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni Yatırımlarda Kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirketimiz İştiraki İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz iştiraki FINTABLES BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş.'nin 75.000-TL sermayesinin %28,57'ini temsil eden 21.429,00 TL nominal değerde, payların 1.142.165,70 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973911
BIST