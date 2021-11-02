***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VardırSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıFINTABLES BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım Sektöründe Faaliyet Göstermektedir.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi75.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.11.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı21.429Beher Pay Fiyatı53,30Toplam Tutar1.142.165,70Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)28,57Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,005Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı942.165,70 TL KarVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni Yatırımlarda Kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıİDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirketimiz İştiraki İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2021 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz iştiraki FINTABLES BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş.'nin 75.000-TL sermayesinin %28,57'ini temsil eden 21.429,00 TL nominal değerde, payların 1.142.165,70 TL bedelle İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973911BIST