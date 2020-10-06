***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.10.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısındaŞirketimizin girişim yatırımı olarak iştirak ettiği İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 264.241 adedinin girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878718BIST