***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 18:15
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında
Şirketimizin girişim yatırımı olarak iştirak ettiği İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 264.241 adedinin girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılarak diğer portföy yatırımlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878718
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 477,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7892
|7,7991
|% 0,44
|
|Euro
|9,1707
|9,1904
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% 0,21
|
|Frank
|8,4875
|8,5386
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|