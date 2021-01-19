***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İdealist Danışmanlık A.Ş. ‘de (İDEAS) sahip olduğu Borsada işlem görmeyen paylardan 600.000 Adet payın (on günlük ortalama fiyat) 13,50 fiyattan nitelikli yatırımcılara toptan satışlar pazarında satılması hususunda mutabakat sağlanmış olup gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903329BIST