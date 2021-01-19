***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 18:16
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IDEAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İdealist Danışmanlık A.Ş. ‘de (İDEAS) sahip olduğu Borsada işlem görmeyen paylardan 600.000 Adet payın (on günlük ortalama fiyat) 13,50 fiyattan nitelikli yatırımcılara toptan satışlar pazarında satılması hususunda mutabakat sağlanmış olup gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903329
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4630
|7,4712
|% -0,03
|
|Euro
|9,0511
|9,0631
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1434
|10,1943
|% 0,12
|
|Frank
|8,3667
|8,4171
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,58
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, OZRDN, AGYO, BEYAZ, PSDTC, TMPOL, GOLTS, GSDDE, PSDTC, PARSN
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Yüzde 4.41 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 913, 093 adet işlem