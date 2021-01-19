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***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2021 18:16



***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin İdealist Danışmanlık A.Ş. ‘de (İDEAS)   sahip olduğu Borsada işlem görmeyen paylardan 600.000 Adet payın (on günlük ortalama fiyat) 13,50 fiyattan nitelikli yatırımcılara toptan satışlar pazarında satılması hususunda mutabakat sağlanmış olup  gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903329


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Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,33  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,07  
B. Petrol 55,88 55,88 1,13  
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