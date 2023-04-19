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***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2023 12:03
***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirket yönetim kurulu'nun 19.04.2023 tarih ve 57 numaralı toplantısında
Şirketimiz iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.(IDEAS) tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımında, sahip olduğumuz payların tamamı oranında katılım sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140012


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