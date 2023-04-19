***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IDEAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu'nun 19.04.2023 tarih ve 57 numaralı toplantısındaŞirketimiz iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.(IDEAS) tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımında, sahip olduğumuz payların tamamı oranında katılım sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140012BIST