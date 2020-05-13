***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2020 15:24
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12-13.05.2020 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 111.000 adet 3,90-4,29 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.'deki paylarımız 13.05.2020 itibarıyla %33,41 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/05/2020 61.000 61.000 3.284.881 3.223.881 % 34,58 % 34,58 % 33,94 % 33,94
13/05/2020 50.000 50.000 3.223.881 3.173.881 % 33,94 % 33,94 % 33,41 % 33,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844715
BIST
16:39100.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 841,87
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:396,9765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0215
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:397,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:39383,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 383,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|18.007.147
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.855
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,00
|10.573.683
|% -8,48
|
|ASELS
|28,82
|1.638.531.981
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|ECILC
|5,96
|536.210.710
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|533.445.304
|% 0,28
|
|GARAN
|7,94
|515.504.299
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,30
|175.846.270
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|511.438.088
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.991.234
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.814.094
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5389
|8,5817
|% -0,16
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,91
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-0,70
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|-0,16
|