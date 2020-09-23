***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 18:29
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22-23.09.2020 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 109.518 adet 8,80 -9,00 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 23.09.2020 itibarıyla %32,97 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/09/2020 0 89.518 89.518 3.241.540 3.152.022 % 34,12 % 34,12 % 33,18 % 33,18
23/09/2020 0 20.000 20.000 3.152.022 3.132.022 % 33,18 % 33,18 % 32,97 % 32,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876364
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
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|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
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7,7105
En Düşük
7,6530
18:058,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 8,9950
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9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,64
|Açılış
|: 461,74
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|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6804
|7,6848
|% 0,29
|
|Euro
|8,9730
|8,9809
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7960
|9,8451
|% 0,63
|
|Frank
|8,3089
|8,3589
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0453
|2,0555
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-34,27
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-1,34
|
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,29
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|0,43
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