***IDEAS* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2021 18:10
***IDEAS******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.04.2021 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 285.000 adet Halka kapalı paylar Borsa dışında 13,50 fiyattan satılmıştır.
Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 21.04.2021 itibarıyla %21,12 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/04/2021 285.000 285.000 2.291.541 2.006.541 % 24,12 % 24,12 % 21,12 % 21,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930270
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
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1.366
En Düşük
1.309
18:058,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1204
|Açılış
|: 9,8000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8893
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18:05472,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
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|Açılış
|: 472,41
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|Önceki Kapanış
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473,47
En Düşük
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|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
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|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1872
|8,1963
|% 1,10
|
|Euro
|9,8753
|9,8893
|% 1,23
|
|Sterlin
|11,3794
|11,4365
|% 0,97
|
|Frank
|8,8968
|8,9504
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1772
|2,1881
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|14,63
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,45
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,23
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
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