***IDEAS* *HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.07.2022 18:23
***IDEAS******HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [HEDEF, IDEAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HEDEF.E ve IDEAS.E payları 26/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047616
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8112
En Düşük
17,7709
18:0518,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2556
En Düşük
18,1884
18:05983,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,78
|Açılış
|: 983,20
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7787
|17,7803
|% 0,05
|
|Euro
|18,1592
|18,2556
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3475
|21,4545
|% 0,59
|
|Frank
|18,3488
|18,4593
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7147
|4,7384
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-0,25
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.609
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.220
|3.283
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem