***IDEAS* *HFP* *HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2021 09:40
***IDEAS******HFP******HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.12.2021 tarihinde Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPF) portföyünde yer alan İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. (IDEAS) hisselerinin toplamı 30,00 fiyattan 700.000-TL nominal hisse satışı sonucunda %5,00 sınırının altına inmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/12/2021 0 700.000 700.000 701.174 1.174 % 7,38 % 3,08 % 0,02 % 0,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982231
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0583
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1012
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,44
|Açılış
|: 795,74
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8452
|13,8486
|% 0,45
|
|Euro
|15,6593
|15,7165
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,2796
|18,3713
|% 0,57
|
|Frank
|14,9770
|15,0672
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6790
|3,6974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,74
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,72
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,12
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,21
|