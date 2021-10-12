***IDEAS* *HPI* *HFP* *HPF* *HDH*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2021 09:03
***IDEAS******HPI******HFP******HPF******HDH*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDEAS]
İlgili Fonlar [HPF, HDH, HPI]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11 Ekim 2021 tarihinde Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPF), Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HDH), Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPI) Portföylerindeki İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. (IDEAS) hisselerinin toplamı, 43.00 fiyattan 350.774 TL Nominal hisse alımı sonucunda %5,00 sınırını aşarak %7,34'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2021 350.774 0 350.774 403.734 754.508 % 4,25 % 1,77 % 7,94 % 3,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969697
BIST
10:231.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.416
En Düşük
1.408
10:239,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:2310,4293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0315
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:23510,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,14
|Açılış
|: 510,87
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:23
|MERIT
|23,16
|8.756.751
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|32.091.361
|% 9,80
|
|AKFGY
|6,82
|15.314.655
|% 6,07
|
|GESAN
|22,80
|47.353.296
|% 5,56
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|58.723.001
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|14.343.316
|% -9,95
|
|DOBUR
|32,48
|2.265.885
|% -7,52
|
|YEOTK
|79,50
|22.330.592
|% -6,96
|
|GARAN
|9,45
|190.480.066
|% 0,11
|
|TUPRS
|127,10
|190.390.993
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,41
|136.543.845
|% -0,41
|
|MAREN
|8,75
|103.367.489
|% 4,17
|
|KRDMD
|6,76
|87.419.352
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,41
|136.543.845
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,78
|50.756.818
|% -0,56
|
|ODAS
|1,52
|35.796.767
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|190.480.066
|% 0,11
|
|TSKB
|1,20
|23.422.461
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0133
|9,0168
|% 0,17
|
|Euro
|10,4234
|10,4293
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,2382
|12,2996
|% 0,31
|
|Frank
|9,7048
|9,7633
|% 0,44
|
|Riyal
|2,4011
|2,4132
|% 0,35
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|6,21
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|