***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2023 11:15
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2023
Tescil Tarihi
12.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10830
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup bağımsız denetçi tescili 12.05.2023 tarihli 10830 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151622
BIST
11:304.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,12
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3019,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0537
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3021,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1410
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:301.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:30
|AVHOL
|30,88
|6.205.830
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.602.587
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|409.378.756
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|318.330.898
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.422.164
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.912.665
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.835.981.517
|% -5,33
|
|THYAO
|129,20
|1.840.544.905
|% 3,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|SAHOL
|37,46
|839.728.589
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.366.114
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|KOZAL
|17,88
|657.319.554
|% 2,23
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7002
|19,7080
|% 0,27
|
|Euro
|21,4743
|21,5044
|% 0,66
|
|Sterlin
|24,5964
|24,7198
|% 0,17
|
|Frank
|21,9903
|22,1228
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2384
|5,2646
|% 0,22
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,22
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45OTKAR
Yüzde -79.58 oranında düşüşle 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 521 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, KCHOL, AKBNK, AEFES