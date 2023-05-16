***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.05.2023Tescil Tarihi12.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10830AçıklamalarŞirketimizin 04.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup bağımsız denetçi tescili 12.05.2023 tarihli 10830 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151622BIST