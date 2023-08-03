***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 01.08.2023 tarih ve 65 sayılı kararı uyarıncaŞirket unvanımızın, marka stratejisi uygulanması ve unvan - marka uyumunun sağlanması amacıyla SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesi ve esas sözleşmenin ÜNVAN başlıklı 3.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine , Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurularının yapılmasına ve izinlerin alınmasına müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda unvan/esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Söz konusu karara istinaden bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180348BIST