***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz bugün tarafımıza ulaşan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2023 tarih E-29833736-110.04.04-41137 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189676BIST