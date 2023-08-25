***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.08.2023 16:05
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz bugün tarafımıza ulaşan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2023 tarih E-29833736-110.04.04-41137 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189676
BIST
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18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,7595
|Açılış
|: 26,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,7652
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER