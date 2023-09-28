***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023-25.08.2023-25.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin. esas sözleşme değişiklik tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Unvan değişikliği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.İlgili bildirim esas sözleşme tadili şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197822BIST