***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.09.2023 12:06
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023-25.08.2023-25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin. esas sözleşme değişiklik tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Unvan değişikliği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
İlgili bildirim esas sözleşme tadili şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197822
BIST
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12:538.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 60,15
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5327,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,5259
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5328,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5758
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:531.654,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,38
|Açılış
|: 1.654,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4133
|27,4191
|% 1,91
|
|Euro
|28,9742
|29,0046
|% 2,05
|
|Sterlin
|33,3602
|33,5275
|% 2,54
|
|Frank
|29,7705
|29,9498
|% 2,40
|
|Riyal
|7,2913
|7,3279
|% 2,01
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|33,04
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-32,00
|
|Tam
|11.017
|11.101
|-2,00
|
|Yarım
|5.525
|5.574
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,27
|