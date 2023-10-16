***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.10.2023 16:19
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.10.2023 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca
Şirketimizin yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüteceği Düzce Teknopark şube açılışına paralel olarak esas sözleşmesini uyumlu hale getirmek amacıyla "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Esas sözleşme değişikliğine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurularının yapılmasına ve izinlerin alınmasına müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ana sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu karara istinaden bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206815
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|SNKRN
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|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
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|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
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|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
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|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
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|DMRGD
|16,02
|123.312.469
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|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
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|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
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|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
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|THYAO
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
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|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
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|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
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|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
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|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|27,8672
|% 0,12
|
|Euro
|29,3732
|29,4943
|% 0,22
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|Sterlin
|33,9082
|34,0782
|% 0,89
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|Frank
|30,8015
|30,9870
|% 0,51
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|Riyal
|7,3989
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|1.920
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|Altın Gr.
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|1.718
|-7,97
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|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
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|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
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|Yarım
|5.812
|5.869
|134,00
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|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
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|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
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|90,09
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