***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 16.10.2023 tarih ve 70 sayılı kararı uyarıncaŞirketimizin yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüteceği Düzce Teknopark şube açılışına paralel olarak esas sözleşmesini uyumlu hale getirmek amacıyla "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,Esas sözleşme değişikliğine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurularının yapılmasına ve izinlerin alınmasına müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ana sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu karara istinaden bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206815BIST