***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.12.2023 17:24
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.08.2023 tarihinde Şirket unvanımızın, marka stratejisi uygulanması ve unvan – marka uyumunun sağlanması amacıyla SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin karar alınmış ve esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinler alınmıştı.
16.10.2023 tarihinde ise Şirketimizin yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüteceği Düzce Teknopark şube açılışına paralel olarak faaliyet konusuna ilaveler yapmak üzere "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin tadiline karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Gelinen aşamada unvan değişikliğine ilişkin alınan izinlerin süresinin dolmak üzere olması ve Ticaret kanununa göre ultra vires ilkesinin terk edilmiş olması nedeniyle faaliyet konusuna ilaveler yapmak üzere "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin tadilinden vazgeçilmesine ve başvurumuzun geri çekilmesine Unvan değişikliğine ilişkin esas sözleşme tadilinin en kısa sürede genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229369
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1226
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3431
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.938,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2610
|29,2679
|% 0,40
|
|Euro
|32,2237
|32,3874
|% 1,14
|
|Sterlin
|37,0931
|37,2791
|% 0,45
|
|Frank
|34,0894
|34,2947
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7850
|7,8241
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|978,99
|981,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,60
|1.181,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,30
|2.058,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:57
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN