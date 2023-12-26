***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2023 tarihinde Şirket unvanımızın, marka stratejisi uygulanması ve unvan – marka uyumunun sağlanması amacıyla SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin karar alınmış ve esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinler alınmıştı.16.10.2023 tarihinde ise Şirketimizin yazılım ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yürüteceği Düzce Teknopark şube açılışına paralel olarak faaliyet konusuna ilaveler yapmak üzere "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin tadiline karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Gelinen aşamada unvan değişikliğine ilişkin alınan izinlerin süresinin dolmak üzere olması ve Ticaret kanununa göre ultra vires ilkesinin terk edilmiş olması nedeniyle faaliyet konusuna ilaveler yapmak üzere "Mevzu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin tadilinden vazgeçilmesine ve başvurumuzun geri çekilmesine Unvan değişikliğine ilişkin esas sözleşme tadilinin en kısa sürede genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229369BIST