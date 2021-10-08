***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme
08.10.2021 10:42
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 08/11/2018 14/11/2018 9702
7 06/09/2019 12/09/2019 575
5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 27/04/2021 30/04/2021 10320
9 13/09/2021 14/09/2021 10408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968425
BIST
11:561.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:568,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:5610,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0395
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:56503,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,78
|Açılış
|: 503,45
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:56
|PKENT
|3.520,00
|25.546.177
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.276
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.572.588
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,84
|37.059.342
|% 6,44
|
|SEYKM
|14,58
|2.017.376
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.638.483
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.837.960
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|SASA
|27,24
|477.436.271
|% 1,95
|
|THYAO
|14,25
|425.250.387
|% 0,92
|
|GARAN
|9,38
|398.849.675
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|243.027.072
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,38
|233.441.679
|% -0,42
|
|PETKM
|6,21
|494.363.020
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,78
|128.836.109
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|96.630.514
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|141.848.483
|% 0,78
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9204
|8,9233
|% 0,54
|
|Euro
|10,3105
|10,3148
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1052
|12,1660
|% 0,55
|
|Frank
|9,5593
|9,6169
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3728
|2,3847
|% 0,62
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|