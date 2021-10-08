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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme

08.10.2021 10:42



***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimiz güncel esas sözleşmesi ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 08/11/2018 14/11/2018 9702
7 06/09/2019 12/09/2019 575
5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 27/04/2021 30/04/2021 10320
9 13/09/2021 14/09/2021 10408



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968425


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PKENT 3.520,00 25.546.177 % 10,00  
MERIT 19,16 1.211.276 % 9,99  
DOBUR 31,64 2.572.588 % 8,95  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
PRKAB 20,84 37.059.342 % 6,44  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 8,9204 8,9233 % 0,54  
Euro 10,3105 10,3148 % 0,38  
Sterlin 12,1052 12,1660 % 0,55  
Frank 9,5593 9,6169 % 0,51  
Riyal 2,3728 2,3847 % 0,62  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 -0,33  
Altın Gr. 505 505 4,42  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,50 -0,11  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,02  
B. Petrol 83,19 83,19 1,24  
Seans Raporu 11:56
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