***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme
09.02.2024 14:00
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin unvan başlıklı 3.maddesinde şirket unvanımız, SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ.olarak değişmiştir.
Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 06/02/2024 09/02/2024 11019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248488
BIST
'
14:299.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 69,79
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.026
14:2930,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
14:2933,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
14:292.005,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.005,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BNTAS
|12,43
|195.496.090
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|94.903.122
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|284.579.417
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|40.604.529
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|13.916.679
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|17.987.875
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|163.226.159
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,68
|356.095.752
|% -9,92
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|GUBRF
|166,20
|4.122.034.348
|% 5,19
|
|EREGL
|46,46
|3.858.720.282
|% 2,15
|
|THYAO
|287,75
|3.829.978.792
|% 0,35
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|TSPOR
|1,73
|411.915.466
|% 1,76
|
|QUAGR
|4,37
|822.706.548
|% 5,05
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|ZOREN
|4,92
|553.570.009
|% 0,82
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6778
|30,6827
|% 0,30
|
|Euro
|33,0634
|33,0746
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,5639
|38,7573
|% 0,21
|
|Frank
|34,9075
|35,1178
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|884,08
|886,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,88
|885,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,43
|2.032,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:29
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14:43IHYAY
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 257, 372 adet işlem
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14:41BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 349 adet işlem
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 49 artarak (% 0.90 ) 9, 574
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14:40XU100
Endeks 9, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 730.00 milyon TL de
-
14:40CLEBI
Yüzde 5.78 oranında artışla 1, 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 021 adet işlem