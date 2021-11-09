***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 18:19
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976391
BIST
17:591.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:599,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:5911,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:59570,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,38
|Açılış
|: 570,00
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|6,18
|28.102.549
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,30
|243.969.222
|% 8,52
|
|GSDDE
|4,24
|43.428.245
|% 7,07
|
|PETKM
|7,29
|5.301.115.467
|% 6,89
|
|KRGYO
|6,12
|108.426.506
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.320.606
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.364.111
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.589.357
|% -9,90
|
|INVEO
|28,50
|18.582.609
|% -9,81
|
|PETKM
|7,29
|5.301.115.467
|% 6,89
|
|GARAN
|10,60
|3.327.746.520
|% -1,67
|
|THYAO
|18,19
|2.891.732.897
|% 0,78
|
|SISE
|9,31
|2.003.306.792
|% 3,79
|
|SASA
|32,16
|1.449.039.140
|% 5,44
|
|PETKM
|7,29
|5.301.115.467
|% 6,89
|
|YKBNK
|3,10
|1.394.350.389
|% 1,97
|
|ODAS
|1,55
|558.450.652
|% 4,73
|
|GARAN
|10,60
|3.327.746.520
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,11
|626.034.672
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7243
|9,7298
|% 0,54
|
|Euro
|11,2705
|11,2796
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1392
|13,2051
|% 0,37
|
|Frank
|10,6119
|10,6758
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5848
|2,5978
|% 0,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,48
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,12
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,90
|83,90
|0,47
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
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