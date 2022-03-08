***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.03.2022 18:12
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008445
BIST
17:592.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,19
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:5914,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1865
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:5915,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2675
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:59955,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 32,66
|Açılış
|: 955,30
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
955,74
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KOZAA
|25,52
|398.443.674
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.611
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|24.231.403
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.244.844.974
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.190.791
|% 9,94
|
|KRTEK
|10,99
|20.058.020
|% -7,02
|
|SANEL
|7,63
|5.973.335
|% -6,50
|
|GWIND
|6,18
|78.642.084
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|43.582.714
|% -5,41
|
|SELVA
|17,76
|45.976.903
|% -5,33
|
|KRDMD
|14,68
|5.866.411.045
|% 1,59
|
|THYAO
|25,50
|4.765.732.214
|% -1,54
|
|ASELS
|25,96
|2.611.462.178
|% 6,83
|
|EREGL
|34,54
|2.562.467.538
|% -0,12
|
|SISE
|12,92
|2.301.504.413
|% 6,43
|
|KRDMD
|14,68
|5.866.411.045
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,64
|968.319.037
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|542.707.480
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|330.467.451
|% 5,19
|
|GARAN
|11,66
|2.197.858.426
|% -0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5441
|14,5563
|% 1,28
|
|Euro
|15,8759
|15,9032
|% 1,64
|
|Sterlin
|19,0392
|19,1347
|% 1,36
|
|Frank
|15,6203
|15,7144
|% 1,02
|
|Riyal
|3,8660
|3,8854
|% 1,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|44,28
|
|Altın Gr.
|948
|948
|25,40
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,52
|
|B. Petrol
|131
|131
|7,35
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