***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi131.580Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı2.632Beher Payın Alış Fiyatı151.976Toplam Tutar400.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%2Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%2Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%2Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,37Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPozitif yönde etkisi olacağı düşünülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYokturKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usuluDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yöntemi benimsenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalar08.04.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. 263.200 adet payı 400.000-TL karşılığında sermaye artışına iştirak etmek suretiyle alınmıştır. Devir ve ödeme işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021711BIST