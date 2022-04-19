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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

19.04.2022 11:46
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri platformu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
131.580
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.632
Beher Payın Alış Fiyatı
151.976
Toplam Tutar
400.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%2
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%2
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%2
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,37
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pozitif yönde etkisi olacağı düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yoktur
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yöntemi benimsenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

08.04.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz üzere Tenk Bilişim Teknolojileri Danışmanlık A.Ş. 263.200 adet payı  400.000-TL karşılığında sermaye artışına iştirak etmek suretiyle alınmıştır. Devir ve ödeme işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021711


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Tam 6.155 6.309 -21,89  
Yarım 2.975 3.052 -10,59  
Çeyrek 1.492 1.526 -5,30  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,09  
Gümüş Gr. 12,20 12,22 0,04  
B. Petrol 110 110 -2,76  
Seans Raporu 15:07
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