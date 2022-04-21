***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
21.04.2022 16:32
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Icrypex Bilişim A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kripto para işletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.04.2022
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.000.000
Beher Pay Fiyatı
1.6434656
Toplam Tutar
16.434.656
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
23,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
56,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
7.016.574.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni iştirak yatırımlarında
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak yönetim kurulu üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu yapıldı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yoktur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.02.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
89.301.283.-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 21.04.2022 tarih ve 28 numaralı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin yatırımdan çıkış stratejisi çerçevesinde, Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinde sahip olduğumuz 10.000.000.-nominal değerde (%20'sine tekabül eden) payın değerleme raporu ile belirlenen 16.434.656,60 TL bedelle devredilmesine oy birliği ile karar verildi.
Bu çerçevede devir işlemleri tamamlanmış olup nihai olarak 7.016.574.-TL kar elde edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022699
BIST