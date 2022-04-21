***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıIcrypex Bilişim A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKripto para işletmeciliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000.-TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.04.2022Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı10.000.000Beher Pay Fiyatı1.6434656Toplam Tutar16.434.656Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)20Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)23,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)56,1Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı7.016.574.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni iştirak yatırımlarındaVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım FonuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtak yönetim kurulu üyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu yapıldıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYokturDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.02.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar89.301.283.-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 21.04.2022 tarih ve 28 numaralı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin yatırımdan çıkış stratejisi çerçevesinde, Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinde sahip olduğumuz 10.000.000.-nominal değerde (%20'sine tekabül eden) payın değerleme raporu ile belirlenen 16.434.656,60 TL bedelle devredilmesine oy birliği ile karar verildi.Bu çerçevede devir işlemleri tamamlanmış olup nihai olarak 7.016.574.-TL kar elde edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022699BIST