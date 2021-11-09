***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412Transferler30 59.144 -25.579 -33.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 989.969 644.445 644.445Dönem Karı (Zararı)30 989.969 989.969 989.969Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -345.524 -345.524 -345.524Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -192.565 757.541 -501.071 989.969 13.271.857 13.271.857Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195Transferler30 2.192.499 -2.192.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -73.508 2.235.962 2.162.454 2.162.454Dönem Karı (Zararı)30 2.235.962 2.235.962 -144.246 2.091.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -73.508 -73.508 -73.508Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 450.000 450.000Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 713.092 757.541 1.691.428 2.235.962 17.441.649 305.754 17.747.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.047.955 2.660.324Dönem Karı (Zararı)2.091.716 989.969Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.091.716 989.969Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.169.720 239.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 400.576 162.545Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler336.104 283.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 336.104 261.108Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 21.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.654 -433.744Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler39 -542.831 -410.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 612.614 64.946Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 57.197 11.197Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -112.326 -99.871Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler433.596 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 433.596 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -15.210 227.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler609.406 1.377.954Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -11.608.714 1.223.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler696.152 -353.913İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -147.157 -475.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 843.309 121.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.035 10.610İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 449.460 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -457.495 10.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -131.206 -125.078Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.570 1.009.531İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.703 -16.383İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 113.867 1.025.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 69.657 -100.519Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.217.048 39.918İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.393.284 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -176.236 39.918Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 1.241.214 -329.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.720 3.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -303.836 3.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 319.556 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.870.842 2.606.986Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 177.113 53.338YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.317 -1.075.432Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.317Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 47.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.075.432Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.037.428Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -38.004FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-209.626 297.588Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -139.843 -47.482Ödenen Faiz39 -612.614 -64.946Alınan Faiz39 542.831 410.016YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.885.646 1.882.480NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.885.646 1.882.480DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 4.453.590 332.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.339.236 2.214.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 8.339.236 4.453.590Finansal Yatırımlar5.985.313 8.617.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.985.313 8.617.262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar47 5.985.313 8.617.262Ticari Alacaklar1.745.127 2.328.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 473.748 326.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.271.379 2.002.362Diğer Alacaklar455.232 4.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 454.692 4.499Peşin Ödenmiş Giderler155.673 16.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 155.673 16.244Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 6.195 92.863Diğer Dönen Varlıklar321.151 17.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 321.151 17.315ARA TOPLAM17.007.927 15.530.726TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.007.927 15.530.726DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 136.095Diğer Alacaklar49.675 42.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.675 42.373Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 13.597.464Maddi Duran Varlıklar757.814 989.231Taşıtlar14 444.776 753.930Mobilya ve Demirbaşlar14 313.038 235.301Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.199.676 1.267.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.305.823 2.318.289Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 23.117 35.583Peşin Ödenmiş Giderler8.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.046.547 4.626.076TOPLAM VARLIKLAR35.054.474 20.156.802KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar43.089 159.211İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.089 159.211Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 43.089 159.211Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları237.689 176.062İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları237.689 176.062Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 237.689 176.062Ticari Borçlar1.781.453 1.606.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 20.902 17.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.760.551 1.589.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 134.651 64.994Diğer Borçlar10.467.000 249.952İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 10.393.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 73.716 249.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.689.765 448.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.689.765 448.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 197.043 106.598Kısa Vadeli Karşılıklar214.346 234.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 192.446 212.448Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.900 21.900Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler319.556İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler319.556ARA TOPLAM15.084.592 3.046.402TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.084.592 3.046.402UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar889.343 838.965İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar522.709 305.794Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 522.709 305.794İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar366.634 533.171Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 366.634 533.171Uzun Vadeli Karşılıklar680.512 324.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 680.512 324.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 652.624 667.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.222.479 1.831.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.307.071 4.877.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.441.649 15.279.195Ödenmiş Sermaye30 9.500.000 9.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 2.717.983 2.717.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-174.357 -174.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-174.357 -174.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -174.357 -174.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)713.092 786.600Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)713.092 786.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 713.092 786.600Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler757.541 757.541Yasal Yedekler30 757.541 757.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.691.428 -501.071Net Dönem Karı veya Zararı41 2.235.962 2.192.499Kontrol Gücü Olmayan Paylar305.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.747.403 15.279.195TOPLAM KAYNAKLAR35.054.474 20.156.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 22.702.760 13.201.948 9.926.839 5.015.093Satışların Maliyeti31 -12.101.941 -8.336.470 -5.878.820 -3.146.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.600.819 4.865.478 4.048.019 1.869.056BRÜT KAR (ZARAR)10.600.819 4.865.478 4.048.019 1.869.056Genel Yönetim Giderleri33 -7.196.212 -4.735.823 -1.936.130 -1.878.446Pazarlama Giderleri33 -8.319 -5.140Araştırma ve Geliştirme Giderleri-550.331 -550.331Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 628.906 436.311 250.824 41.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -502.161 -407.842 -86.194 -312.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.981.021 149.805 1.726.188 -285.382Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.692.426 1.024.112 712.498Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.469.424 -1.015.450 -16.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.204.023 1.173.917 1.423.236 -302.325Finansman Gelirleri36 542.831 410.016 110.271 161.616Finansman Giderleri36 -612.614 -64.946 -326.216 -22.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.134.240 1.518.987 1.207.291 -163.428Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.042.524 -529.018 -145.548 -56.739Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -1.039.357 -204.157 -201.991 30.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -3.167 -324.861 56.443 -87.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.091.716 989.969 1.061.743 -220.167DÖNEM KARI (ZARARI)2.091.716 989.969 1.061.743 -220.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-144.246 111.463Ana Ortaklık Payları2.235.962 989.969 950.280 -220.167Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-73.508 -345.524Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-91.885 -431.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)37 -91.885 -431.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.377 86.381Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi37 18.377 86.381DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-73.508 -345.524TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.018.208 644.445 1.061.743 -220.167Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-144.246 111.463Ana Ortaklık Payları2.162.454 644.445 950.280 -220.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976388BIST