***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.520.194 6.107.985Dönem Karı (Zararı)-2.087.473 1.380.906Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -2.087.473 1.380.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-273.947 -907.912Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 176.600 133.178Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler211.950 -12.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 211.950 -12.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler671.051 -241.103Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler39 -45.034 -147.653Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 765.096 35.529Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 72.782 120.041Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -121.793 -249.020Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.009.872 -1.024.800Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -2.009.872 -1.024.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler178.931İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 178.931Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 497.393 237.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler829.121 5.361.934Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 2.389.818 3.883.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.798.229 319.869İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 475.288 -197.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.273.517 517.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-449.270 -10.336İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -908.893İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 459.623 -10.336Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.177.599 -152.297Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.007.100 240.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 556.455 12.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 450.645 228.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 60.555 141.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.341.330 53.226İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.265.983İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 75.347 53.226Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 319.400 898.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-863.984 -12.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -863.984 -12.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.532.299 5.834.928Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 12.105 273.057YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-943.439 -722.355İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-647.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-943.439 -74.855Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -940.390 -74.855Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.049FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.117.720 70.591Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri2.892.069Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.088Kredilerden Nakit Girişleri47 30.088Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -84.375 -41.533Ödenen Faiz39 -765.096 -35.529Alınan Faiz39 45.034 147.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-345.913 5.456.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-345.913 5.456.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.478.411 4.453.590DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.132.498 9.909.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195Transferler30 2.192.499 -2.192.499 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 1.024.800 1.471.618 2.496.418 -90.712 2.405.706Dönem Karı (Zararı)30 1.471.618 1.471.618 -90.712 1.380.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 1.024.800 1.024.800 1.024.800Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler112.500 112.500Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 1.811.400 757.541 1.691.428 1.471.618 17.775.613 21.788 17.797.401Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -165.135 1.148.001 3.650.048 19.299.866 19.299.866Transferler30 503 -315.753 3.541 3.154.227 -3.650.048 -807.530 807.530 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.325.625 -2.121.428 204.197 33.955 238.152Dönem Karı (Zararı)30 -2.121.428 -2.121.428 33.955 -2.087.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 2.325.625 2.325.625 2.325.625Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -382.169 -382.169 -382.169Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 77.234 77.234 2.892.169 2.969.403Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.335.814 -164.632 3.157.873 761.082 4.922.889 -2.121.428 18.391.598 3.733.654 22.125.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 3.132.498 3.478.411Finansal Yatırımlar12.243.118 10.613.192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.243.118 10.613.192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar47 12.243.118 10.613.192Ticari Alacaklar3.839.355 1.919.333İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.537 488.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.825.818 1.430.508Diğer Alacaklar2.104.445 1.649.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 908.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.195.552 1.649.696Peşin Ödenmiş Giderler1.202.223 24.624İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.202.223 24.624Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 62.314 6.209Diğer Dönen Varlıklar452.972 262.883İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 452.972 262.883ARA TOPLAM23.036.925 17.954.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.036.925 17.954.348DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 1.009.352 967.050Diğer Alacaklar43.383 48.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 43.383 48.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 16.467.433 16.646.364Maddi Duran Varlıklar2.186.018 708.539Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.981Taşıtlar14 1.846.617 419.779Mobilya ve Demirbaşlar14 337.420 288.760Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.063.669 1.131.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.301.581 2.302.209Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 18.875 19.503TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.071.436 21.804.697TOPLAM VARLIKLAR46.108.361 39.759.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar161.426 158.987İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.426 158.987Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 161.426 158.987Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları229.226 229.431İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları229.226 229.431Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 229.226 229.431Ticari Borçlar2.849.235 1.769.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 578.748 22.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.270.487 1.747.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 196.114 135.559Diğer Borçlar14.832.202 13.490.872İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 14.500.000 13.234.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 332.202 256.855Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.120.739 1.801.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.120.739 1.801.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 563.409 495.199Kısa Vadeli Karşılıklar532.055 363.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 510.155 341.513Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.900 21.900ARA TOPLAM21.484.406 18.444.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.484.406 18.444.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar673.430 729.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar377.627 393.811Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 377.627 393.811İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar295.803 336.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 295.803 336.140Uzun Vadeli Karşılıklar587.634 544.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 587.634 544.829Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.237.639 740.246TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.498.703 2.015.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.983.109 20.459.179ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.391.598 19.299.866Ödenmiş Sermaye30 9.500.000 9.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 2.335.814 2.717.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-164.632 -165.135Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-164.632 -165.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -164.632 -165.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.157.873 1.148.001Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.157.873 1.148.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 3.157.873 1.148.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler761.082 757.541Yasal Yedekler30 761.082 757.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 4.922.889 1.691.428Net Dönem Karı veya Zararı41 -2.121.428 3.650.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar41 3.733.654TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.125.252 19.299.866TOPLAM KAYNAKLAR46.108.361 39.759.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 8.238.593 7.100.383Satışların Maliyeti31 -3.555.113 -3.203.543TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.683.480 3.896.840BRÜT KAR (ZARAR)4.683.480 3.896.840Genel Yönetim Giderleri33 -2.798.621 -2.314.409Pazarlama Giderleri33 -836.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 326.007 383.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -136.073 -366.920ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.238.113 1.598.556Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 134.856 506.440Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -79.932 -471.708Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 -2.178.931FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-885.894 1.633.288Finansman Gelirleri36 45.034 147.653Finansman Giderleri36 -765.095 -35.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.605.955 1.745.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-481.518 -364.506Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -565.530 -382.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 84.012 18.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.087.473 1.380.906DÖNEM KARI (ZARARI)-2.087.473 1.380.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.956 -90.712Ana Ortaklık Payları-2.121.429 1.471.618Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.325.625 1.024.800Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.907.031 1.281.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)37 2.907.031 1.281.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-581.406 -256.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi37 -581.406 -256.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.325.625 1.024.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)238.152 2.405.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.956 -90.712Ana Ortaklık Payları204.196 2.496.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028790BIST