***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195Transferler30 2.192.499 -2.192.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -67.044 1.285.682 1.218.638 -90.712 1.127.926Dönem Karı (Zararı)30 1.285.682 1.285.682 -90.712 1.194.970Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -67.044 -67.044 -67.044Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler112.500 112.500Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -174.357 719.556 757.541 1.691.428 1.285.682 16.497.833 21.788 16.519.621Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.500.000 2.717.983 -165.135 11.480.001 757.541 1.691.428 3.650.048 19.299.866 19.299.866Transferler30 503 -277.784 310.542 2.847.126 -3.650.048 -769.661 769.661 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 1.907.930 8.371.073 10.279.003 80.310 10.359.313Dönem Karı (Zararı)30 8.371.073 8.371.073 80.310 8.451.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 1.907.930 1.907.930 1.907.930Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -1.539.782 -1.539.782 -1.539.782Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 77.234 77.234 4.084.182 4.161.416Dönem Sonu Bakiyeler9.500.000 1.178.201 -164.632 2.778.147 1.068.083 4.615.788 8.371.073 27.346.660 4.934.153 32.280.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI703.629 12.486.398Dönem Karı (Zararı)8.451.383 1.029.973Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 8.451.383 1.029.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.947.633 136.260Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 376.766 274.428Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler294.404 252.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 294.404 252.140Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39 819.911 -219.422Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler39 -706.539 -432.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 1.632.120 286.398Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 82.904 74.778Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri47 -188.574 -148.038Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.630.146 94.648Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler47 -1.630.146 94.648Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.663.982 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 4.663.982Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 220.901 42.849Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-798.185 -308.383Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-798.185 -308.383İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.531.306 10.896.037Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 2.497.963 812.617Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.398.521 497.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -129.646 -158.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.268.875 656.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 718.818 -66.348İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -887.266 -1.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.606.084 -65.268Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.673.190 -1.316.168Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,6 2.142.102 139.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 390.827 3.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.751.275 135.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 68.128 99.688Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -4.268.311 5.070.431İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.350.993 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 82.682 70.431Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 641.879 5.738.793İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -260.174 -79.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -260.174 -79.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları867.710 12.062.270İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -459.252Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 295.171 424.128YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.487.201 -8.799.492İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-9.228.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri940.594 513.095Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 940.594 513.095Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.427.795 -84.587Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.424.746 -84.587Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.049 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.230.830 55.397Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri4.084.182 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri208.236 0Kredilerden Nakit Girişleri47 208.236Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -136.006 -90.765Ödenen Faiz39 -1.632.120 -286.398Alınan Faiz39 706.538 432.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.258 3.742.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.447.258 3.742.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.478.411 4.453.590DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.925.669 8.195.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 5.925.669 3.478.411Finansal Yatırımlar11.375.521 10.613.192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar47 11.375.521 10.613.192Ticari Alacaklar10.597.571 1.919.333İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 618.471 488.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.979.100 1.430.508Diğer Alacaklar936.399 1.649.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 887.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 49.133 1.649.696Peşin Ödenmiş Giderler1.697.814 24.624İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.697.814 24.624Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 1.312 6.209Diğer Dönen Varlıklar523.057 262.883İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 523.057 262.883ARA TOPLAM31.057.343 17.954.348TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.057.343 17.954.348DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 1.426.302 967.050Diğer Alacaklar43.341 48.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 43.341 48.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 11.982.382 16.646.364Maddi Duran Varlıklar4.480.690 708.539Binalar14 756.165Tesis, Makine ve Cihazlar14 2.363Taşıtlar14 3.332.029 419.779Mobilya ve Demirbaşlar14 346.256 288.760Yapılmakta Olan Yatırımlar14 4.236Diğer Maddi Duran Varlıklar14 39.641Kullanım Hakkı Varlıkları20 995.667 1.131.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.298.275 2.302.209Şerefiye18 2.282.706 2.282.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 15.569 19.503TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.226.657 21.804.697TOPLAM VARLIKLAR52.284.000 39.759.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar163.499 158.987İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 163.499 158.987Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.742 229.431İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.742 229.431Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 227.742 229.431Ticari Borçlar3.994.359 1.769.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 413.120 22.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.581.239 1.747.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 203.687 135.559Diğer Borçlar9.222.561 13.490.872İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.883.024 13.234.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 339.537 256.855Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.443.218 1.801.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.443.218 1.801.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 785.473 495.199Kısa Vadeli Karşılıklar534.533 363.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 512.633 341.513Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.900 21.900ARA TOPLAM17.575.072 18.444.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.575.072 18.444.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar799.358 729.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar361.443 393.811Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 361.443 393.811İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar437.915 336.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 437.915 336.140Uzun Vadeli Karşılıklar667.610 544.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 667.610 544.829Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 961.147 740.246TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.428.115 2.015.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.003.187 20.459.179ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.346.660 19.299.866Ödenmiş Sermaye30 9.500.000 9.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.178.201 2.717.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-164.632 -165.135Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-164.632 -165.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -164.632 -165.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.778.147 1.148.001Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.778.147 1.148.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 2.778.147 1.148.001Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.068.083 757.541Yasal Yedekler30 1.068.083 757.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 4.615.788 1.691.428Net Dönem Karı veya Zararı8.371.073 3.650.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.934.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.280.813 19.299.866TOPLAM KAYNAKLAR52.284.000 39.759.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 16.502.955 12.775.921 8.264.362 5.675.538Satışların Maliyeti31 -7.231.526 -6.223.121 -3.676.413 -3.019.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.271.429 6.552.800 4.587.949 2.655.960BRÜT KAR (ZARAR)9.271.429 6.552.800 4.587.949 2.655.960Genel Yönetim Giderleri33 -5.575.708 -5.260.082 -2.777.087 -2.945.673Pazarlama Giderleri33 -6.127 -6.127Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.772.679 -935.999Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.527.295 378.082 1.201.288 -4.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -226.545 -415.967 -90.472 -49.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.217.665 1.254.833 1.979.552 -343.723Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 7.101.477 979.928 6.966.621 473.488Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -80.347 -453.974 -415 17.734Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 345.792 2.524.723FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.584.587 1.780.787 11.470.481 147.499Finansman Gelirleri36 706.539 432.560 661.505 284.907Finansman Giderleri36 -1.632.120 -286.398 -867.024 -250.869SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.659.006 1.926.949 11.264.962 181.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.207.623 -896.976 -726.106 -532.470Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -1.463.704 -837.366 -898.174 -454.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 256.081 -59.610 172.068 -78.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.451.383 1.029.973 10.538.856 -350.933DÖNEM KARI (ZARARI)8.451.383 1.029.973 10.538.856 -350.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.310 -255.709 46.354 -164.997Ana Ortaklık Payları8.371.073 1.285.682 10.492.502 -185.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.907.930 -67.044 -417.695 -1.091.844Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.384.912 -83.805 -522.119 -1.364.805Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)37 2.384.912 -83.805 -522.119 -1.364.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-476.982 16.761 104.424 272.961Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi37 -476.982 16.761 104.424 272.961DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.907.930 -67.044 -417.695 -1.091.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.359.313 962.929 10.121.161 -1.442.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.310 -255.709 46.354 -164.997Ana Ortaklık Payları10.279.003 1.218.638 10.074.807 -1.277.780http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057298BIST