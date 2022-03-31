***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,3 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014406BIST