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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.02.2024 09:37
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.12.2023
Genel Kurul Tarihi 31.01.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
4 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İdeas Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Pay Sahipleri Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31/01/2024 tarihinde saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere İnkılap Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245951


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Paladyum 967,35 970,60 % 0,66  
Brent Pet. 80,69 80,69 % 0,66  
Altın Ons 2.040,25 2.040,54 % 0,66  
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