***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.12.2023Genel Kurul Tarihi 31.01.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,4 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İdeas Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Pay Sahipleri Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31/01/2024 tarihinde saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere İnkılap Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245951BIST