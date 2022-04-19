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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

19.04.2022 15:00
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 28/04/2022 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, ticaret sicil gazetesinde yayınlanan toplantıya ilişkin ilan metninin eksik yayınlanması sebebiyle 31.05.2022 tarihine ertelenmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021871


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IHEVA 1,18 29.288.385 % 8,26  
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Altın Gr. 933 933 1,68  
Cumhuriyet 6.180 6.273 -27,00  
Tam 6.153 6.306 -24,75  
Yarım 2.974 3.050 -11,97  
Çeyrek 1.492 1.525 -5,99  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 0,06  
Gümüş Gr. 12,21 12,22 0,04  
B. Petrol 112 112 -1,36  
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