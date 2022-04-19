***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 31.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 28/04/2022 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, ticaret sicil gazetesinde yayınlanan toplantıya ilişkin ilan metninin eksik yayınlanması sebebiyle 31.05.2022 tarihine ertelenmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021871BIST