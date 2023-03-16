***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
16.03.2023 10:34
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 14.02.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının, Geri alınan paylar tebliği'nin 10.maddesinin 2.bendi uyarınca sermaye artırım sürecine girilmesi nedeniyle sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.
İptal Edilen Süreç
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125429
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0919,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0913
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|BURCE
|51,00
|7.029.532
|% 6,74
|
|ARCLK
|131,40
|474.953.187
|% 6,05
|
|ECILC
|31,34
|108.770.604
|% 5,81
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.908
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.894
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|