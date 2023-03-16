***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 14.02.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının, Geri alınan paylar tebliği'nin 10.maddesinin 2.bendi uyarınca sermaye artırım sürecine girilmesi nedeniyle sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.İptal Edilen SüreçPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125429BIST