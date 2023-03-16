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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

16.03.2023 10:34
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 14.02.2023 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının, Geri alınan paylar tebliği'nin 10.maddesinin 2.bendi uyarınca sermaye artırım sürecine girilmesi nedeniyle sonlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.
İptal Edilen Süreç
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125429


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Çeyrek 1.932 1.947 -2,00  
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Gümüş Gr. 13,35 13,37 0,07  
B. Petrol 74,45 74,45 0,76  
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