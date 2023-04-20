***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
20.04.2023 10:28
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 60.000.000 (Altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle artırılacak 9.500.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (20.04.2023 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İzahname bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu onayına gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140265
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,4000
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|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2071
12:351.246,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.246,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,58
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.556.936
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|295.463.427
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|35.326.896
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.383.918
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|21.841.811
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.172.788
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.433.769
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|729.481.062
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.198.800.696
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.727.789.471
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.007.490.597
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.455.991.732
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|861.992.707
|% -3,50
|
|AKBNK
|17,70
|1.160.874.918
|% -4,22
|
|YKBNK
|10,17
|664.418.642
|% -3,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4020
|19,4065
|% 0,06
|
|Euro
|21,2721
|21,2778
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,0473
|24,1679
|% -0,02
|
|Frank
|21,5770
|21,7070
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1582
|5,1840
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|8.907
|9.042
|-17,00
|
|Tam
|8.939
|9.070
|-95,00
|
|Yarım
|4.366
|4.431
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.183
|2.229
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,70
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,49
|81,49
|-1,63
|