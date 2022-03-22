***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.03.2022 16:56
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.03.2022 tarih ve BİAŞ-7566 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012013
BIST
17:092.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,07
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:0914,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0156
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:0916,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:09913,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -9,58
|Açılış
|: 913,37
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ENSRI
|15,40
|1.739.430
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.342.804
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.985.936
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|28.289.052
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|95.625.166
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.267.482
|% -9,98
|
|AYEN
|12,00
|97.100.789
|% -9,16
|
|SANEL
|7,08
|8.140.986
|% -6,72
|
|MIPAZ
|6,33
|15.399.704
|% -4,52
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,52
|3.284.086.866
|% 5,31
|
|THYAO
|28,50
|3.263.494.344
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,23
|2.587.250.915
|% 1,13
|
|GARAN
|11,92
|1.588.871.070
|% 0,76
|
|SISE
|14,32
|1.015.056.685
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,23
|2.587.250.915
|% 1,13
|
|ODAS
|1,65
|266.994.365
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,61
|487.189.824
|% 0,56
|
|GARAN
|11,92
|1.588.871.070
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,05
|507.197.079
|% 1,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8368
|14,8422
|% 0,11
|
|Euro
|16,3715
|16,3840
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,6263
|19,7247
|% 0,81
|
|Frank
|15,8625
|15,9581
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9444
|3,9642
|% 0,09
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-21,98
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|-27,10
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|-13,11
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,60
|