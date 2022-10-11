***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 16:54
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11741 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070845
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0465
En Düşük
18,0063
18:05994,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 994,07
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5415
|18,5722
|% -0,07
|
|Euro
|18,0074
|18,0396
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,2928
|20,3945
|% -0,20
|
|Frank
|18,5304
|18,6420
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9229
|4,9476
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|0,03
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.681
|6.759
|-9,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR