***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.01.2024 10:08
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanın göndemiş olduğu bilgi talep yazısının tarafımıza ulaşmaması sebebiyle bugün açıklama gönderilmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından gönderilen 11.01.2024 tarih ve 22921 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. .
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238776
BIST
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13:307.844
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -51,82
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3030,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1112
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3032,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0327
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:301.974,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,50
|Açılış
|: 1.974,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:30
|OZSUB
|27,50
|58.225.151
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.236.033
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.880.307
|% 9,93
|
|DOGUB
|20,26
|131.748.763
|% 9,75
|
|ETILR
|13,92
|29.187.681
|% 9,26
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,41
|105.461.535
|% -7,04
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|KRGYO
|36,96
|48.337.291
|% -6,67
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.617.078.522
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,50
|2.375.884.770
|% 3,83
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|YKBNK
|22,42
|3.350.557.932
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,28
|2.326.851.789
|% -1,71
|
|BEGYO
|4,41
|438.453.174
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.610.725.394
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|567.742.118
|% -0,49
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0900
|30,0989
|% 0,37
|
|Euro
|32,9907
|32,9967
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,2644
|38,4562
|% 0,30
|
|Frank
|35,1197
|35,3313
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9998
|8,0400
|% 0,33
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|