***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 17:27
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2021 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunan Metamed Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne ("Metamed") yatırım yapılmasına, 1.100.000 TL bedel karşılığında Metamed tarafından sermaye arttırımı suretiyle ihraç edilecek 50.000 TL nominal değerli pay edinilerek Metamed sermayesinde %50 pay sahibi olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965927
BIST
17:351.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,90
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:358,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8530
17:3510,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0623
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
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10,2740
17:35500,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,67
|Açılış
|: 500,48
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|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VBTYZ
|20,74
|53.642.920
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.749.448
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|27.980.454
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.216.898
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.819.582
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.319.284
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,00
|64.044.497
|% -9,47
|
|GARFA
|11,88
|4.753.989
|% -8,40
|
|GARAN
|9,23
|1.952.066.474
|% 1,88
|
|THYAO
|13,97
|944.843.216
|% 1,38
|
|TUPRS
|115,10
|833.122.550
|% 2,13
|
|SISE
|8,23
|823.993.382
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,34
|697.151.044
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|588.495.829
|% 2,11
|
|GARAN
|9,23
|1.952.066.474
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,34
|697.151.044
|% 1,91
|
|SISE
|8,23
|823.993.382
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,46
|629.441.154
|% 2,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8619
|8,8637
|% -0,60
|
|Euro
|10,2885
|10,2955
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% -0,01
|
|Frank
|9,4643
|9,5213
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% -0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|26,41
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,08
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,84
|