***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2021 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunan Metamed Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne ("Metamed") yatırım yapılmasına, 1.100.000 TL bedel karşılığında Metamed tarafından sermaye arttırımı suretiyle ihraç edilecek 50.000 TL nominal değerli pay edinilerek Metamed sermayesinde %50 pay sahibi olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965927BIST