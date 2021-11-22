***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararındaŞirketimizin tek pay sahibi olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarımızın şirkete aidiyetinin arttırılması amacıyla, bağlı ortaklığımızda TTK m. 463 vd. hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,Esas sözleşme tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979021BIST