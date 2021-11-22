***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 18:29
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında
Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarımızın şirkete aidiyetinin arttırılması amacıyla, bağlı ortaklığımızda TTK m. 463 vd. hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
Esas sözleşme tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979021
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2337
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,4853
En Düşük
10,9592
18:0512,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2272
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,9349
En Düşük
12,3613
18:05665,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,41
|Açılış
|: 665,84
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
671,05
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3655
|11,4853
|% 2,08
|
|Euro
|12,7845
|12,9349
|% 1,79
|
|Sterlin
|15,2650
|15,3415
|% 1,23
|
|Frank
|12,2226
|12,2963
|% 1,27
|
|Riyal
|3,0366
|3,0518
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-36,54
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,04
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ