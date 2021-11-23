***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 10:26
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. "İDEAL DATA" ile unvan benzerliği nedeniyle 22.11.2021 dün yapılan açıklamalarımızın gerek yatırımcılar gerekse medyada yanlış anlaşılmaya sebep olduğu tespit edilmiş ve ilave açıklamaya ihtiyaç doğmuştur.
Bu çerçevede Şirketimiz tarafından alınmış herhangi bir sermaye artırımı kararı söz konusu değildir. Bağlı ortaklığımız İDEAL DATA'nın çalışanlarına pay edindirme kapsamında 10 milyon TL olan sermayesinin şarta bağlı 11 milyon TL'na artırması planlanmaktadır.
Diğer taraftan yine bağlı ortaklığımız İDEAL DATA'nın halka açılması için gerekli çalışmalara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979083
BIST
10:401.769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4011,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 0,4840
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4013,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 4,66%
|| 0,5975
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:40691,70
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 29,36
|Açılış
|: 691,70
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:38
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.208.719
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.342.006
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.749.401
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,32
|316.575.655
|% -9,94
|
|GMTAS
|2,10
|1.182.877
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|56.372.784
|% -5,61
|
|AVOD
|5,24
|15.480.014
|% -5,42
|
|GESAN
|26,66
|30.177.227
|% -4,65
|
|SISE
|11,34
|497.885.508
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,48
|400.622.164
|% 1,92
|
|GARAN
|11,95
|326.448.934
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,32
|316.575.655
|% -9,94
|
|EREGL
|22,24
|296.912.426
|% 3,15
|
|ADESE
|1,01
|56.372.784
|% -5,61
|
|ODAS
|1,63
|80.062.733
|% -0,61
|
|KRDMD
|8,48
|400.622.164
|% 1,92
|
|SISE
|11,34
|497.885.508
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,14
|119.365.717
|% 1,29
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8565
|11,9128
|% 4,44
|
|Euro
|13,3674
|13,4295
|% 4,73
|
|Sterlin
|15,8704
|15,9500
|% 4,20
|
|Frank
|12,7168
|12,7934
|% 4,43
|
|Riyal
|3,1563
|3,1721
|% 4,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,81
|
|Altın Gr.
|690
|691
|28,23
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,34
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-0,55
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:52FRIGO
Yüzde 9.87 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 016, 898 adet işlem
-
10:51IHAAS
Yüzde 5.79 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 799 adet işlem
-
10:50RALYH
Yüzde 4.51 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 742 adet işlem
-
10:49XU100
Endeks 1, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 4, 744.00 milyon TL de
-
10:49ENKAI
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 238 adet işlem