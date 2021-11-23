***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. "İDEAL DATA" ile unvan benzerliği nedeniyle 22.11.2021 dün yapılan açıklamalarımızın gerek yatırımcılar gerekse medyada yanlış anlaşılmaya sebep olduğu tespit edilmiş ve ilave açıklamaya ihtiyaç doğmuştur.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından alınmış herhangi bir sermaye artırımı kararı söz konusu değildir. Bağlı ortaklığımız İDEAL DATA'nın çalışanlarına pay edindirme kapsamında 10 milyon TL olan sermayesinin şarta bağlı 11 milyon TL'na artırması planlanmaktadır.Diğer taraftan yine bağlı ortaklığımız İDEAL DATA'nın halka açılması için gerekli çalışmalara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979083BIST